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СБУ викрила російських агентів, які корегували вогонь по Запоріжжю, одного схопили

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 серпня 2022, 15:23
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Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу російських спецслужб, яка збирала дані про дислокацію та переміщення ЗСУ у Запорізькі області, одного з її членів було затримано.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення сил оборони України на півдні".

Деталі: Повідомляється, що на чолі зрадників стояла мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Для збору розвідданих жінка залучила свекра з обласного центру.

Він здійснював зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робив відповідні фото. Спілкувалися злочинці через закриті канали зв’язку.

Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по Запоріжжю.

Оперативники СБУ затримали учасника групи із Запоріжжя на спробі передачі загарбникам закритих відомостей.

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Організаторці групи заочно повідомлено про підозру. Тривають заходи для притягнення зрадниці до відповідальності.

Що було раніше: 22 серпня Служба безпеки України затримала корегувальників вогню на Донеччині, які передавали окупантам дані про дислокацію реактивних артилерійських систем "HIMARS".

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Теми: війнаЗапорізька областьСБУ
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