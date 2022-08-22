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Глава дипломатії ЄС проти повної заборони на видачу віз росіянам

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 15:46

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив проти пропозиції заборонити в'їзд росіянам до ЄС.

Про це він сказав на пресконференції в Іспанії, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Заборонити в'їзд усім росіянам – не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", - сказав Боррель.

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Він додав, що ЄС не повинен відчиняти свої двері для олігархів, але "є багато росіян, які хочуть тікати з країни, тому що вони не хочуть жити в такій ситуації".

Боррель сказав, що деякі країни вже вжили низку заходів щодо заборони на видачу віз, які інші країни ЄС не збираються підтримувати, зазначивши, що було б краще спочатку обговорити це на рівні ЄС.

Раніше повідомлялося, що Польща вимагає припинити видавати громадянам Росії шенгенські візи на рівні Європейського Союзу.

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Як повідомлялося, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Вже низка країн Європи, які найактивніше підтримують цю ініціативу, призупинили видачу шенгенських віз громадянам РФ (Естонія, Латвія, Литва, Чехія), Фінляндія планує на 90% зменшити кількість віз, які видаються.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти загальної заборони видачі віз росіянам, щоб не ускладнювати життя опонентам Кремля, які втікають з Росії.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

Теми: ЄСРосія
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