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Глава дипломатії ЄС проти повної заборони на видачу віз росіянам

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 15:46

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив проти пропозиції заборонити в'їзд росіянам до ЄС.

Про це він сказав на пресконференції в Іспанії, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Заборонити в'їзд усім росіянам – не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", - сказав Боррель.

Він додав, що ЄС не повинен відчиняти свої двері для олігархів, але "є багато росіян, які хочуть тікати з країни, тому що вони не хочуть жити в такій ситуації".

Боррель сказав, що деякі країни вже вжили низку заходів щодо заборони на видачу віз, які інші країни ЄС не збираються підтримувати, зазначивши, що було б краще спочатку обговорити це на рівні ЄС.

Раніше повідомлялося, що Польща вимагає припинити видавати громадянам Росії шенгенські візи на рівні Європейського Союзу.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

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Вже низка країн Європи, які найактивніше підтримують цю ініціативу, призупинили видачу шенгенських віз громадянам РФ (Естонія, Латвія, Литва, Чехія), Фінляндія планує на 90% зменшити кількість віз, які видаються.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти загальної заборони видачі віз росіянам, щоб не ускладнювати життя опонентам Кремля, які втікають з Росії.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

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Теми: ЄСРосія
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