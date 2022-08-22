Глава дипломатии ЕС против полного запрета на выдачу виз россиянам

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил против предложения запретить въезд россиянам в ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Испании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Запретить въезд всем россиянам – не самая лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", - сказал Боррель.

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Он добавил, что ЕС не должен открывать свои двери для олигархов, но "есть много россиян, которые хотят убегать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Боррель сказал, что некоторые страны уже приняли ряд мер по запрету на выдачу виз, которые другие страны ЕС не собираются поддерживать, отметив, что лучше было бы сначала обсудить это на уровне ЕС.

Ранее сообщалось, что Польша требует прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы на уровне Европейского Союза.

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Как сообщалось, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Уже ряд стран Европы, наиболее активно поддерживающих эту инициативу, приостановили выдачу шенгенских виз гражданам РФ (Эстония, Латвия, Литва, Чехия), Финляндия планирует на 90% уменьшить количество выдаваемых виз.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против всеобщего запрета выдачи виз россиянам, чтобы не осложнять жизнь убегающим из России оппонентам Кремля.

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