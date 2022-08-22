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По всій Україні повітряна тривога тривала 15-20 хвилин

Олена РощінаПонеділок, 22 серпня 2022, 15:55
По всій Україні повітряна тривога тривала 15-20 хвилин
Карта повітряних тривог

У всіх регіонах України, крім окупованого Росією Криму, станом на 15:50 оголошено повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: Першою в цій хвилі попереджень повітряну тривогу оголосив Київ о 15:42, останньою – Рівненська область о 15:48.

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О 16:02 Одеська область уже оголосила відбій тривоги, о 16:03 – Київ і Вінницька область, відбій поширюється й на інші області.

У Києві та низці областей це була друга за день повітряна тривога, а в деяких областях – третя.

У Луганській області повітряна тривога постійно.

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Теми: повітряна тривогавійна
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