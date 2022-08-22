По всій Україні повітряна тривога тривала 15-20 хвилин
Понеділок, 22 серпня 2022, 15:55
У всіх регіонах України, крім окупованого Росією Криму, станом на 15:50 оголошено повітряну тривогу.
Джерело: карта повітряних тривог
Деталі: Першою в цій хвилі попереджень повітряну тривогу оголосив Київ о 15:42, останньою – Рівненська область о 15:48.
О 16:02 Одеська область уже оголосила відбій тривоги, о 16:03 – Київ і Вінницька область, відбій поширюється й на інші області.
У Києві та низці областей це була друга за день повітряна тривога, а в деяких областях – третя.
У Луганській області повітряна тривога постійно.
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УП, оновлено