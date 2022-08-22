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По всей Украине воздушная тревога длилась 15-20 минут

Елена РощинаПонедельник, 22 августа 2022, 15:55
Карта повітряних тривог

Во всех регионах Украины, кроме оккупированного Россией Крыма, по состоянию на 15:50 объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Первой в этой волне предупреждений воздушную тревогу объявил Киев в 15:42, последней Ровенская область в 15:48.

В 16.02 Одесская область уже объявила отбой тревоги, в 16.03 – Киев и Винницкая область, отбой распространяется и на другие области.

В Киеве и ряде областей это была вторая за день воздушная тревога, а в некоторых областях – третья.

В Луганской области воздушная тревога постоянно.

 

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Темы: воздушная тревогавойна
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