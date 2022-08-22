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Киян попросили не виходити на вулицю і багато пити: шкідливе повітря

Євген КізіловПонеділок, 22 серпня 2022, 16:29
Киян попросили не виходити на вулицю і багато пити: шкідливе повітря
pixabay

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, тому влада рекомендує містянам обмежити перебування на вулиці.

Джерело: Київська міська державна адміністрація в Telegram

Деталі: Повідомляється, що у повітрі столиці зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації пилу, джерело якого знаходиться за межами міста. Повітряні маси несуть пил з південно-східного напрямку.

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За даними КМДА, на лівому березі Києва вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

При цьому перевищення концентрації решти забруднюючих речовин - оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень - не виявлено.

До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує:

ВІДЕО ДНЯ
  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Теми: Київекологія
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