Киян попросили не виходити на вулицю і багато пити: шкідливе повітря

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, тому влада рекомендує містянам обмежити перебування на вулиці.

Джерело: Київська міська державна адміністрація в Telegram

Деталі: Повідомляється, що у повітрі столиці зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації пилу, джерело якого знаходиться за межами міста. Повітряні маси несуть пил з південно-східного напрямку.

За даними КМДА, на лівому березі Києва вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

При цьому перевищення концентрації решти забруднюючих речовин - оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень - не виявлено.

До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує:

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.