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Киевлян попросили не выходить на улицу и много пить: вредный воздух

Евгений КизиловПонедельник, 22 августа 2022, 16:29
Киевлян попросили не выходить на улицу и много пить: вредный воздух
pixabay

В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, поэтому власти рекомендуют горожанам ограничить пребывание на улице.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что в воздухе столицы зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации пыли, источник которой находится за пределами города. Воздушные массы несут пыль с юго-восточного направления.

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По данным КГГА, на левом берегу Киева содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).

При этом превышение концентрации остальных загрязняющих веществ – оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород – не обнаружено.

До улучшения ситуации с воздухом власти рекомендуют:

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  • закрыть окна дома;
  • не выходить лишний раз на улицу;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Темы: Киевэкология
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