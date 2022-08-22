Киевлян попросили не выходить на улицу и много пить: вредный воздух

В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, поэтому власти рекомендуют горожанам ограничить пребывание на улице.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что в воздухе столицы зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации пыли, источник которой находится за пределами города. Воздушные массы несут пыль с юго-восточного направления.

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По данным КГГА, на левом берегу Киева содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).

При этом превышение концентрации остальных загрязняющих веществ – оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород – не обнаружено.

До улучшения ситуации с воздухом власти рекомендуют:

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