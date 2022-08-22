Тест прем'єрки Фінляндії на наркотики, який вона здала через участь у вечірці, виявився негативним

Тест на наркотики прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін, який вона здала після критики через участь у приватній вечірці й підозрах у вживанні кокаїну, повернув негативний результат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні уряду Фінляндії.

"Тест на наркотики, який прем’єр-міністерка Санна Марін здала 19 серпня 2022 року, не виявив жодних наркотиків", – йдеться в повідомленні.

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Там зазначають, що Марін самостійно оплатила тестування.

Нагадаємо, Санні Марін довелося виправдовуватись через вечірку з друзями та запевняти у тому, що вона не вживала наркотики, після того, як відео за її участі потрапили в мережу.

На оприлюднених відео прем’єр-міністр була на вечірці з кількома фінськими публічними людьми, включаючи депутата Ілмарі Нурмінена та ведучого Тінні Вікстрьома. На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями, а на задньому плані чути, як люди кричать про кокаїн.

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За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

Пізніше Марін заявила, що здала тест на наркотики, щоб розвіяти сумніви щодо вживання наркотиків на вечірці, відео з якої з'явилося у ЗМІ.

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