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Тест прем'єрки Фінляндії на наркотики, який вона здала через участь у вечірці, виявився негативним

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 17:57

Тест на наркотики прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін, який вона здала після критики через участь у приватній вечірці й підозрах у вживанні кокаїну, повернув негативний результат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні уряду Фінляндії.

"Тест на наркотики, який прем’єр-міністерка Санна Марін здала 19 серпня 2022 року, не виявив жодних наркотиків", – йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що Марін самостійно оплатила тестування.

Нагадаємо, Санні Марін довелося виправдовуватись через вечірку з друзями та запевняти у тому, що вона не вживала наркотики, після того, як відео за її участі потрапили в мережу.

На оприлюднених відео прем’єр-міністр була на вечірці з кількома фінськими публічними людьми, включаючи депутата Ілмарі Нурмінена та ведучого Тінні Вікстрьома. На кадрах, що просочилися в мережу, видно, як Марін весело танцює з кількома друзями, а на задньому плані чути, як люди кричать про кокаїн. 

За словами Марін, вечірка відбулась кілька тижнів тому - спочатку у двох приватних квартирах, а потім гуляння продовжились у двох барах. Всього з прем’єр-міністром відпочивали близько 20 осіб, до групи входили її друзі, але також невідомі їй люди.

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Пізніше Марін заявила, що здала тест на наркотики, щоб розвіяти сумніви щодо вживання наркотиків на вечірці, відео з якої з'явилося у ЗМІ.

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Теми: Фінляндія
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