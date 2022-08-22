Тест премьера Финляндии на наркотики, который она сдала из-за вечеринки, оказался отрицательным

Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин, который она сдала после критики из-за участия в частной вечеринке и подозрений в употреблении кокаина, вернул негативный результат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении правительства Финляндии.

"Тест на наркотики, который премьер-министр Санна Марин сдала 19 августа 2022 года, не обнаружил никаких наркотиков", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что Марин самостоятельно оплатила тестирование.

Напомним, Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики, после того, как видео при ее участии попали в сеть.

На обнародованных видео премьер-министр была на вечеринке с несколькими финскими публичными людьми, включая депутата Илмари Нурминена и ведущего Тинни Викстрема. На просочившихся в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями, а на заднем плане слышно, как люди кричат ​​о кокаине.

По словам Марин, вечеринка состоялась несколько недель назад - сначала в двух частных квартирах, а затем гуляния продолжились в двух барах. Всего с премьер-министром отдыхали около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также неизвестные ей люди.

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Позже Марин заявила, что сдала тест на наркотики, чтобы развеять сомнения относительно употребления наркотиков на вечеринке, видео с которой появилось в СМИ.

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