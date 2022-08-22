Болгарія заявила про неминучість переговорів про відновлення постачання російського газу

Тимчасовий міністр енергетики Болгарії заявив, що його країна "неминуче" обговорюватиме відновлення поставок газу з російським "Газпромом", які були припинені в квітні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Россен Христов не сказав, коли почнуться переговори з російською компанією, але сказав, що вони будуть потрібні для забезпечення більш дешевого газу для Болгарії.

"Враховуючи вимоги бізнесу і профспілок, насправді переговори з "Газпромом" про відновлення поставок неминучі", - сказав Христов.

Країна задовольняла понад 90% своїх потреб у газі за рахунок поставок з Росії до квітня, коли "Газпром" припинив поставки до Болгарії через відмову попереднього уряду платити в рублях.

Її довгостроковий контракт з "Газпромом" закінчується в кінці 2022 року.

Христов звинуватив попередній уряд прем'єр-міністра-реформіста Кирила Петкова, який розпався в червні всього через шість місяців після вступу на посаду, у псуванні зв'язків з Росією через її вторгнення в Україну.

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Він сказав, що не очікує легких і швидких переговорів. "Ситуація з "Газпромом" зовсім не райдужна... Нам, очевидно, довелося б зараз до них звертатися. Переговори будуть дуже важкі і дуже важкі", - сказав він.

Сотні болгар влаштували протести проти тимчасового уряду з моменту його вступу на посаду 2 серпня, стурбовані тим, що він спрацює на відновлення поставок російського газу та знову посилить вплив Кремля на економіку.

Посол Росії в Болгарії заявив у неділю, що поставки газу до Болгарії можуть бути відновлені, якщо буде політична воля з боку Софії, і повторні платежі повинні здійснюватися в рублях.

Раніше повідомлялося, що Болгарія відмовилася купувати великі обсяги американського скрапленого газу.