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Болгария заявила о неизбежности переговоров о возобновлении поставок российского газа

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 20:02

Временный министр энергетики Болгарии заявил, что его страна будет "неизбежно" обсуждать возобновление поставок газа с российским "Газпромом", которые были прекращены в апреле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Россен Христов не сказал, когда начнутся переговоры с российской компанией, но сказал, что они будут нужны для обеспечения более дешевого газа для Болгарии.

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"Учитывая требования бизнеса и профсоюзов, на самом деле переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок неизбежны", – сказал Христов.

Страна удовлетворяла более 90% своих потребностей в газе за счет поставок из России до апреля, когда "Газпром" прекратил поставки в Болгарию из-за отказа предыдущего правительства платить в рублях.

Ее долгосрочный контракт с "Газпромом" истекает в конце 2022 года.

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Христов обвинил предыдущее правительство премьер-министра-реформиста Кирилла Петкова, распавшегося в июне всего через шесть месяцев после вступления в должность, в порче связей с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Он сказал, что не ожидает легких и скорых переговоров. "Ситуация с "Газпромом" совсем не радужная... Нам, очевидно, пришлось бы сейчас к ним обращаться. Переговоры будут очень тяжелыми и очень тяжелыми", - сказал он.

Сотни болгар устроили протесты против временного правительства с момента его вступления в должность 2 августа, обеспокоенные тем, что оно сработает на возобновление поставок российского газа и вновь усилит влияние Кремля на экономику.

Посол России в Болгарии заявил в воскресенье, что поставки газа в Болгарию могут быть возобновлены, если будет политическая воля со стороны Софии, и повторные платежи должны производиться в рублях.

Ранее сообщалось, что Болгария отказалась покупать большие объемы американского сжиженного газа.

Темы: БолгарияРосcиягазГазпром
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