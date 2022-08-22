Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримала майже 2 млрд грн за експорт електроенергії в ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 19:50

Надходження національної енергетичної компанії "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з кінця червня до 21 серпня включно становили близько 1,92 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як свідчать результати добових аукціонів "Укренерго" за цими напрямками, перетин на третій тиждень серпня коштував експортерам 477,3 млн грн, що на 65% більше за попередній тиждень (майже 289 млн грн). Перетин до Румунії коштував 253,8 млн грн, до Словаччини – 223,5 млн грн.

За підрахунками "Укренерго", середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі у напрямку ЄС протягом 15-21 серпня збільшилася в понад півтора раза, якщо порівняти з попереднім тижнем, становивши 11,3 тис. грн/МВт-год (було близько 6,9 тис. грн/МВт-год). У кожних торгах брали участь від шести до дев’яти компаній.

Найвищі ціни перетину за обома напрямками зафіксовані на вечірні години п'ятниці, 19 серпня: щодо Румунії 19,3 тис. грн/МВт-год (рекордним залишається липневий показник 21,7 тис. грн/МВт-год), за Словаччиною – 18,2 тис. грн/МВт-год (рекорд – 21,27 тис. грн/МВт-год).

Як повідомлялося, 28 липня оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) збільшили потужності для експорту до Румунії та Словаччини в два з половиною рази – до 250 МВт.

За даними міністерства енергетики України, технічно Україна вже зараз може експортувати на потужності 1,5-1,7 тисячі МВт і згодом очікує на збільшення експорту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: енергетикаЄСгрошіУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоПрезидент Польщі прибув до Києва

Данілов про вбивство Дугіної в Росії: Це зробила ФСБ, ми так не працюємо

Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ

ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"

Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

США готують передачу Україні дронів-камікадзе Switchblade 600

Усі новини...
енергетика
Окупанти влаштували стрілянину поблизу Запорізької ТЕС: є загиблий
Фінська енергокомпанія через суд хоче стягнути з "Росатома" 2 мільярди євро
Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізьку АЕС
Останні новини
10:49
Змінити хід війни можна за суму меншу, ніж ціна яхти олігарха РФ – Подоляк
10:47
Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги
10:42
фото, відео Український прапор знову майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі – Зеленський
10:25
У Нідерландах деталізували плани додаткової допомоги для України: загалом 80 млн євро
10:14
Чи запрацює відібраний в путінського олігарха ТРЦ Ocean Plaza – розбір
10:03
Історія лікарки із Сум, яка приймала пологи у жінок під канонаду обстрілів і близьких боїв
10:00
Трамп подав судовий позов щодо обшуку ФБР у його домівці
09:59
Російські кінотеатри не можуть показувати фільми в IMAX через вихід компанії з РФ
09:58
Окупанти накопичують техніку на ЗАЕС, завезли ще БТРи – Енергоатом
09:56
фотоПрезидент Польщі прибув до Києва
Усі новини...