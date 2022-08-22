Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримала майже 2 млрд грн за експорт електроенергії в ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 19:50

Надходження національної енергетичної компанії "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з кінця червня до 21 серпня включно становили близько 1,92 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як свідчать результати добових аукціонів "Укренерго" за цими напрямками, перетин на третій тиждень серпня коштував експортерам 477,3 млн грн, що на 65% більше за попередній тиждень (майже 289 млн грн). Перетин до Румунії коштував 253,8 млн грн, до Словаччини – 223,5 млн грн.

Реклама:

За підрахунками "Укренерго", середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі у напрямку ЄС протягом 15-21 серпня збільшилася в понад півтора раза, якщо порівняти з попереднім тижнем, становивши 11,3 тис. грн/МВт-год (було близько 6,9 тис. грн/МВт-год). У кожних торгах брали участь від шести до дев’яти компаній.

Найвищі ціни перетину за обома напрямками зафіксовані на вечірні години п'ятниці, 19 серпня: щодо Румунії 19,3 тис. грн/МВт-год (рекордним залишається липневий показник 21,7 тис. грн/МВт-год), за Словаччиною – 18,2 тис. грн/МВт-год (рекорд – 21,27 тис. грн/МВт-год).

Як повідомлялося, 28 липня оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) збільшили потужності для експорту до Румунії та Словаччини в два з половиною рази – до 250 МВт.

ВІДЕО ДНЯ

За даними міністерства енергетики України, технічно Україна вже зараз може експортувати на потужності 1,5-1,7 тисячі МВт і згодом очікує на збільшення експорту.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

Теми: енергетикаЄСгрошіУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
енергетика
Міненерго напрацювало Концепцію забезпечення енергетичної безпеки
Держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами – Зеленський
Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: