Україна отримала майже 2 млрд грн за експорт електроенергії в ЄС

Надходження національної енергетичної компанії "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з кінця червня до 21 серпня включно становили близько 1,92 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як свідчать результати добових аукціонів "Укренерго" за цими напрямками, перетин на третій тиждень серпня коштував експортерам 477,3 млн грн, що на 65% більше за попередній тиждень (майже 289 млн грн). Перетин до Румунії коштував 253,8 млн грн, до Словаччини – 223,5 млн грн.

За підрахунками "Укренерго", середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі у напрямку ЄС протягом 15-21 серпня збільшилася в понад півтора раза, якщо порівняти з попереднім тижнем, становивши 11,3 тис. грн/МВт-год (було близько 6,9 тис. грн/МВт-год). У кожних торгах брали участь від шести до дев’яти компаній.

Найвищі ціни перетину за обома напрямками зафіксовані на вечірні години п'ятниці, 19 серпня: щодо Румунії 19,3 тис. грн/МВт-год (рекордним залишається липневий показник 21,7 тис. грн/МВт-год), за Словаччиною – 18,2 тис. грн/МВт-год (рекорд – 21,27 тис. грн/МВт-год).

Як повідомлялося, 28 липня оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) збільшили потужності для експорту до Румунії та Словаччини в два з половиною рази – до 250 МВт.

За даними міністерства енергетики України, технічно Україна вже зараз може експортувати на потужності 1,5-1,7 тисячі МВт і згодом очікує на збільшення експорту.

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Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.