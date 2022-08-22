Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила около 2 млрд грн за экспорт электроэнергии в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 19:50

Поступления национальной энергетической компании "Укрэнерго" от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию с конца июня по 21 августа включительно составляли около 1,92 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как свидетельствуют результаты суточных аукционов "Укрэнерго" по этим направлениям, пересечение на третью неделю августа стоило экспортерам 477,3 млн грн, что на 65% больше предыдущей недели (почти 289 млн грн). Пересечение в Румынию стоило 253,8 млн грн, в Словакию – 223,5 млн грн.

Реклама:

По подсчетам "Укрэнерго", средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС в течение 15-21 августа увеличилась более чем в полтора раза, если сравнить с предыдущей неделей, составив 11,3 тыс. грн/МВт-час (было около 6,9 тыс. грн/МВт-час). В каждых торгах участвовало от шести до девяти компаний.

Самые высокие цены пересечения по обоим направлениям зафиксированы на вечерние часы пятницы, 19 августа: по Румынии 19,3 тыс. грн/МВт-час (рекордным остается июльский показатель 21,7 тыс. грн/МВт-час), по Словакии – 18,2 тыс. грн/МВт-час (рекорд – 21,27 тыс. грн/МВт-час).

Как сообщалось, 28 июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) увеличили мощности для экспорта в Румынию и Словакию в два с половиной раза – до 250 МВт.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Министерства энергетики Украины, технически Украина уже сейчас может экспортировать на мощности 1,5-1,7 тысячи МВт и впоследствии ожидает увеличения экспорта.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: энергетикаЕСденьгиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
энергетика
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: