Украина получила около 2 млрд грн за экспорт электроэнергии в ЕС

Поступления национальной энергетической компании "Укрэнерго" от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию с конца июня по 21 августа включительно составляли около 1,92 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как свидетельствуют результаты суточных аукционов "Укрэнерго" по этим направлениям, пересечение на третью неделю августа стоило экспортерам 477,3 млн грн, что на 65% больше предыдущей недели (почти 289 млн грн). Пересечение в Румынию стоило 253,8 млн грн, в Словакию – 223,5 млн грн.

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По подсчетам "Укрэнерго", средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС в течение 15-21 августа увеличилась более чем в полтора раза, если сравнить с предыдущей неделей, составив 11,3 тыс. грн/МВт-час (было около 6,9 тыс. грн/МВт-час). В каждых торгах участвовало от шести до девяти компаний.

Самые высокие цены пересечения по обоим направлениям зафиксированы на вечерние часы пятницы, 19 августа: по Румынии 19,3 тыс. грн/МВт-час (рекордным остается июльский показатель 21,7 тыс. грн/МВт-час), по Словакии – 18,2 тыс. грн/МВт-час (рекорд – 21,27 тыс. грн/МВт-час).

Как сообщалось, 28 июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) увеличили мощности для экспорта в Румынию и Словакию в два с половиной раза – до 250 МВт.

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По данным Министерства энергетики Украины, технически Украина уже сейчас может экспортировать на мощности 1,5-1,7 тысячи МВт и впоследствии ожидает увеличения экспорта.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.