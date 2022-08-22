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США проти загальної заборони на видачу віз росіянам

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 20:36
США проти загальної заборони на видачу віз росіянам
Getty Images

Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян Росії.

Про це заявив речник Держдепу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії", – заявив він.

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Речник додав, що США "працюють з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити покарання, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх людей".

"З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5000 осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну", — заявили в Держдепі.

"Ми продовжуватимемо виявляти осіб, причетних до вторгнення Росії, і сприятимемо притягненню до відповідальності за їхню поведінку. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності" - наголосив речник.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив проти пропозиції заборонити в'їзд росіянам до ЄС.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Вже низка країн Європи, які найактивніше підтримують цю ініціативу, призупинили видачу шенгенських віз громадянам РФ (Естонія, Латвія, Литва, Чехія), Фінляндія планує на 90% зменшити кількість віз, які видаються.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти загальної заборони видачі віз росіянам, щоб не ускладнювати життя опонентам Кремля, які втікають з Росії.

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

Теми: СШАРосіявізикордон
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