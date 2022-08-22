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США против общего запрета на выдачу виз россиянам

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 20:36
Getty Images

Соединенные Штаты не поддерживают всеобщий запрет на визы для граждан России.

Об этом заявил представитель Госдепа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"США не хотели бы закрывать пути в убежище и безопасность для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести границу между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России", – заявил он.

Спикер добавил, что США "работают с членами Альянса и партнерами, чтобы ввести наказание, в частности визовые ограничения для кремлевских чиновников и их людей".

"С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты приняли меры по введению визовых ограничений в отношении почти 5000 человек в ответ на вторжение России в Украину", — заявили в Госдепе.

"Мы будем продолжать выявлять лиц, причастных к вторжению России, и будем способствовать привлечению к ответственности за их поведение. Мы ищем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности", - подчеркнул спикер.

Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил против предложения запретить въезд россиянам в ЕС.

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Как сообщалось, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Уже ряд стран Европы, наиболее активно поддерживающих эту инициативу, приостановили выдачу шенгенских виз гражданам РФ (Эстония, Латвия, Литва, Чехия), Финляндия планирует на 90% уменьшить количество выдаваемых виз.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против всеобщего запрета выдачи виз россиянам, чтобы не осложнять жизнь убегающим из России оппонентам Кремля.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

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Темы: СШАРосcиявизыграница
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