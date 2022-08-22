Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 20:46
Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї
Getty Images

Офіційний представник міністерства оборони Німеччини в понеділок заявив, що відомство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО", – зазначив представник німецького Міноборони.

Реклама:

Він нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по Альянсу "підтримку в межах зобов'язань", як це передбачено статтею 5 Північноатлантичного договору.

"Під час холодної війни ми б, імовірно, не зрозуміли, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій – а такі у світі були", – додав представник військового відомства Німеччини.

Напередодні політики від коаліційних німецьких партій у статті для Spiegel закликали до додаткових постачань зброї до України, навіть якщо це може тимчасово послабити Бундесвер.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Німеччина
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: