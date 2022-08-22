Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Германии отклонило призывы предоставить Украине больше оружия

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 20:46
Getty Images

Официальный представитель министерства обороны Германии в понедельник заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", – отметил представитель немецкого Минобороны.

Он напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по Альянсу "поддержку в рамках обязательств", как это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора.

"Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий - а такие в мире были", - добавил представитель военного ведомства Германии.

Накануне политики от коалиционных немецких партий в статье для Spiegel призвали к дополнительным поставкам оружия в Украину, даже если это может временно ослабить Бундесвер.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

ВИДЕО ДНЯ

В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ГерманияУкраинаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоУкраинский флаг снова будет развеваться в Херсоне, Крыму, Энергодаре – Зеленский

фотоПрезидент Польши прибыл в Киев

Данилов об убийстве Дугиной в России: Это сделала ФСБ, мы так не работаем

Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ

ВСУ уничтожили комплексы "Бук" и "Сани", а также живую силу врага – ОК "Юг"

Кулеба назвал две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие

Все новости...
Германия
Немецкие компании оценили потери от выхода из РФ в 10 миллиардов евро – СМИ
Мельник покинет пост посла в Германии 14 октября
Активистки Femen устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии, требуя газового эмбарго
Последние новости
11:07
В Днепре раздаются взрывы – СМИ
11:07
Болгария будет вести переговоры о возобновлении поставок от "Газпрома"
10:49
Изменить ход войны можно за сумму меньшую, чем цена яхты олигарха РФ – Подоляк
10:47
Укрзализныця запустила два модернизированных пассажирских поезда
10:42
видеоУкраинский флаг снова будет развеваться в Херсоне, Крыму, Энергодаре – Зеленский
10:25
В Нидерландах детализировали планы дополнительной помощи для Украины: всего 80 млн евро
10:14
Заработает ли отобранный у путинского олигарха ТРЦ Ocean Plaza – разбор
10:03
История врача из Сум, принимавшая роды у женщин под канонаду обстрелов и близких боев
10:00
Трамп подал судебный иск по поводу обыска ФБР в его резиденции
09:59
Российские кинотеатры не могут показывать фильмы в IMAX из-за ухода компании из РФ
Все новости...