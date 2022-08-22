Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Германии отклонило призывы предоставить Украине больше оружия

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 20:46
Минобороны Германии отклонило призывы предоставить Украине больше оружия
Getty Images

Официальный представитель министерства обороны Германии в понедельник заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", – отметил представитель немецкого Минобороны.

Реклама:

Он напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по Альянсу "поддержку в рамках обязательств", как это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора.

"Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий - а такие в мире были", - добавил представитель военного ведомства Германии.

Накануне политики от коалиционных немецких партий в статье для Spiegel призвали к дополнительным поставкам оружия в Украину, даже если это может временно ослабить Бундесвер.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Германия
Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: