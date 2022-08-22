Минобороны Германии отклонило призывы предоставить Украине больше оружия

Официальный представитель министерства обороны Германии в понедельник заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", – отметил представитель немецкого Минобороны.

Он напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по Альянсу "поддержку в рамках обязательств", как это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора.

"Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий - а такие в мире были", - добавил представитель военного ведомства Германии.

Накануне политики от коалиционных немецких партий в статье для Spiegel призвали к дополнительным поставкам оружия в Украину, даже если это может временно ослабить Бундесвер.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

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В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.