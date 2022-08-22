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США готують передачу Україні дронів-камікадзе Switchblade 600

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 21:41
Switchblade 600, Фото: AeroVironment

Міністерство оборони США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе великої дальності Switchblade 600.

Як передає "Європейська правда", про це у відповідь на запит порталу Defense News повідомила речниця Пентагону Джессіка Максвелл.

За її словами, контракт на розробку й складання дронів Switchblade 600 компанією AeroVironment очікується протягом наступних 30 днів. Наразі невідомо, коли саме Україна отримає ці безпілотники.

США раніше передавали Україні так звані баражуючі снаряди – тобто ті, які здатні перебувати в повітрі певний час, перш ніж уразять ціль. Це зокрема менші дрони Switchblade 300 і безпілотники Phoenix Ghost.

Водночас, зазначають у Пентагоні, постачання нових безпілотників ускладнюється тим, що вони все ще вважаються у США прототипом, тож перед відправленням мають бути випробувані й оцінені.

Switchblade 600 можуть пролетіти понад 40 км і зависнути над ціллю протягом 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою. Оператор дрону використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, що баражує.

Як повідомлялося, в останньому пакеті військової допомоги США Україні передбачені 15 дронів ScanEagle, здатних літати на низькій висоті тривалий час. Вони допомагатимуть українським військовим коректувати вогонь артилерії.

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Теми: СШАУкраїназброявійна
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