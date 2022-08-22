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США готовят передачу Украине дронов-камикадзе Switchblade 600

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 21:41
США готовят передачу Украине дронов-камикадзе Switchblade 600
Switchblade 600, Фото: AeroVironment

Министерство обороны США готовится заключить контракт на передачу Украине десяти беспилотников-камикадзе большой дальности Switchblade 600.

Как передает "Европейская правда", об этом в ответ на запрос портала Defense News сообщила представитель Пентагона Джессика Максвелл.

По ее словам, контракт на разработку и сборку дронов Switchblade 600 компанией AeroVironment ожидается в течение следующих 30 дней. Пока неизвестно, когда именно Украина получит эти беспилотники.

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США ранее передавали Украине так называемые баражирующие снаряды – то есть те, которые способны находиться в воздухе определенное время, прежде чем поразят цель. Это, в частности, меньшие дроны Switchblade 300 и беспилотники Phoenix Ghost.

В то же время, отмечают в Пентагоне, поставки новых беспилотников осложняются тем, что они все еще считаются в США прототипом, поэтому перед отправкой должны быть испытаны и оценены.

Switchblade 600 может пролететь более 40 км и зависнуть над целью в течение 40 минут, прежде чем атаковать противотанковой боеголовкой. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать баражирующую ракету.

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Как сообщалось, в последнем пакете военной помощи США Украине предусмотрено 15 дронов ScanEagle, способных летать на низкой высоте длительное время. Они будут помогать украинским военным корректировать огонь артиллерии.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
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