ССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян
Понеділок, 22 серпня 2022, 21:33
Сили спеціальних операцій оприлюднили ексклюзивні кадри роботи у Донецькій області, коли підривали логістичні шляхи росіян.
Джерело: ССО
Дослівно: "Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом.
Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною".
Деталі: В ССО нагадали, що після деокупації регіону мости відновлять, на відміну від російських окупантів.