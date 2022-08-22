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ССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 21:33
ССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян
скріншот

Сили спеціальних операцій оприлюднили ексклюзивні кадри роботи у Донецькій області, коли підривали логістичні шляхи росіян.

Джерело: ССО

Дослівно: "Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом.

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Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною".

Деталі: В ССО нагадали, що після деокупації регіону мости відновлять, на відміну від російських окупантів.

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Теми: Збройні силивійнаДонецька область
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