Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 21:33
скріншот

Сили спеціальних операцій оприлюднили ексклюзивні кадри роботи у Донецькій області, коли підривали логістичні шляхи росіян.

Джерело: ССО

Дослівно: "Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом.

Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною".

Деталі: В ССО нагадали, що після деокупації регіону мости відновлять, на відміну від російських окупантів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Збройні силивійнаДонецька область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відео Український прапор знову майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі – Зеленський

фотоПрезидент Польщі прибув до Києва

Данілов про вбивство Дугіної в Росії: Це зробила ФСБ, ми так не працюємо

Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ

ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"

Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

Усі новини...
Збройні сили
Залужний озвучив втрати: майже 9 тисяч українських героїв
Командувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого
Ключовою зброєю ВМС у перші дні війни були міни й "Байрактари" – Неїжпапа
Останні новини
11:54
"Намагаємося вбити їх якнайбільше": МЗС Казахстану викликало посла України через заяву про росіян
11:50
Одесити розгорнули 18-метровий прапор України на Воронцовському маяку
11:46
У "Дії" знову можна поділитися техпаспортом на авто – Мінцифри
11:36
Повітряні сили знищили три російські безпілотники
11:29
ФСБ запланувала в РФ теракти із масовими жертвами серед цивільних – секретар РНБО
11:17
Агентство Fitch підтвердило рейтинги українських держбанків
11:17
СБУ почала блокувати віртуальні гаманці росіян, які збирають гроші на війну в Україні
11:07
оновленоРосія завдала ракетного удару по Дніпру – мер
11:07
Болгарія вестиме переговори про поновлення поставок від "Газпрому"
10:49
Змінити хід війни можна за суму меншу, ніж ціна яхти олігарха РФ – Подоляк
Усі новини...