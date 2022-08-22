ССО показали, как взрывают мосты на Донетчине и тормозят россиян

Силы специальных операций обнародовали эксклюзивные кадры работы в Донецкой области, когда взрывали логистические пути россиян.

Источник: ССО

Дословно: "Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей и маневров русских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом.

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Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой".

Детали: В ССО напомнили, что после деоккупации региона мосты восстановят, в отличие от российских оккупантов.