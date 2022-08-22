Міністр оборони Нідерландів вважає серйозною загрозу використання Росією ядерної зброї

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає неприпустимою розкішшю легковажити ядерною риторикою Кремля.

Про це вона заявила у коментарі "Європейській правді" у Києві.

"Звичайно, ми чуємо ядерну риторику, що лунає з Кремля. І я вважаю, що це недопустима для нас розкіш – сприймати цю загрозу легковажно. У Росії є і ядерна зброя, і тактика її використання, тому ми маємо брати до уваги, що у якийсь момент вони можуть її використати" - сказала Оллонгрен.

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За її словами, необхідно зробити все, щоб запобігти використанню ядерної зброї, бо це буде катастрофою для всіх.

"Але ставитися до такої можливості варто дуже серйозно. Виключити цього неможливо – так само як і використання хімічної та бактеріологічної зброї" - наголосила міністр.

"Ми постійно нагадуємо росіянам, що вони погодилися ніколи не використовувати ядерну зброю, бо вона веде до взаємного знищення. Тож ми їм про це нагадуємо, і в той самий час робимо все, щоб запобігти цьому" - заявивла вона.

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