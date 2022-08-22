Министр обороны Нидерландов считает серьезной угрозу использования Россией ядерного оружия

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает недопустимой роскошью пренебрегать ядерной риторикой Кремля.

Об этом она заявила в комментарии Европейской правде в Киеве.

"Конечно, мы слышим ядерную риторику, звучащую из Кремля. И я считаю, что это недопустимая для нас роскошь – воспринимать эту угрозу легкомысленно. В России есть и ядерное оружие, и тактика его использования, поэтому мы должны учитывать, что в какой-то момент они могут его использовать" - сказала Оллонгрен.

По ее словам, необходимо сделать все, чтобы предотвратить использование ядерного оружия, потому что это будет катастрофой для всех.

"Но относиться к такой возможности стоит очень серьезно. Исключить этого невозможно – так же как и использование химического и бактериологического оружия", - подчеркнула министр.

"Мы постоянно напоминаем россиянам, что они согласились никогда не использовать ядерное оружие, потому что оно ведет к взаимному уничтожению. Поэтому мы им об этом напоминаем, и в то же время делаем все, чтобы предотвратить это" - заявила она.

Ранее глава комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что преднамеренная авария с утечкой радиации, совершенная россиянами на ЗАЭС, если она произойдет, должна быть истолкована как нападение на государства НАТО.