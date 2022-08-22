Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка попередила українців щодо Дня Незалежності

Євген КізіловПонеділок, 22 серпня 2022, 22:20
Розвідка попередила українців щодо Дня Незалежності
Путін і Шойгу, Getty Images

Головне управління розвідки Міноборони закликає українців бути особливо обережними 24 серпня у День Незалежності через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День Незалежності буде атаковано".

Реклама:

Деталі: Розвідники запевняють, що Україна готова до нападу, хоч в Росії і залишається велика кількість ракет і вони можуть наробити ще багато біди.

У ГУР наголошують, що повітряна тривога – це серйозний сигнал, і всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня. У ці дні треба бути особливо обережними.

Теми: День НезалежностірозвідкавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
День Незалежності
У Верховній Раді винесли прапор з 1991 року
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: