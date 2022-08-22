Розвідка попередила українців щодо Дня Незалежності

Головне управління розвідки Міноборони закликає українців бути особливо обережними 24 серпня у День Незалежності через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. Росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День Незалежності буде атаковано".

Реклама:

Деталі: Розвідники запевняють, що Україна готова до нападу, хоч в Росії і залишається велика кількість ракет і вони можуть наробити ще багато біди.

У ГУР наголошують, що повітряна тривога – це серйозний сигнал, і всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня. У ці дні треба бути особливо обережними.