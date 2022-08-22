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Разведка предупредила украинцев касательно Дня Независимости

Евгений КизиловПонедельник, 22 августа 2022, 22:20
Разведка предупредила украинцев касательно Дня Независимости
Путин и Шойгу, Getty Images

Главное управление разведки Минобороны призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа в День Независимости из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован".

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Детали: Разведчики уверяют, что Украина готова к нападению, хотя у России и остается большое количество ракет и они могут наделать еще много бед.

В ГУР подчеркивают, что воздушная тревога – это серьезный сигнал, и все его должны учитывать. Особенно 23 и 24 августа. В эти дни нужно быть особо соторожными.

Темы: День НезависимостиразведкавойнаРосcия
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