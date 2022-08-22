Разведка предупредила украинцев касательно Дня Независимости

Главное управление разведки Минобороны призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа в День Независимости из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован".

Реклама:

Детали: Разведчики уверяют, что Украина готова к нападению, хотя у России и остается большое количество ракет и они могут наделать еще много бед.

В ГУР подчеркивают, что воздушная тревога – это серьезный сигнал, и все его должны учитывать. Особенно 23 и 24 августа. В эти дни нужно быть особо соторожными.