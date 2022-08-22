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Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 22:18
Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю
Дмитро кулеба, Getty Images

Лише дві країни Європейського Союзу – Угорщина та Австрія – відмовилися допомагати Україні зброєю в межах нинішнього повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "РБК-Україна", про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю, показаному в понеділок в етері загальнонаціонального телемарафону.

"За виключенням Угорщини й Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони (країни ЄС) проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", – сказав він.

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Глава МЗС додав, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.

Нагадаємо, в липні заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Львова заявив, що Будапешт готовий пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні – зокрема і військову.

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель анонсував місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

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Теми: зброяЄСКулеба ДмитроУкраїна
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