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Кулеба назвал две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 22:18
Дмитрий кулеба, Getty Images

Только две страны Европейского Союза – Венгрия и Австрия – отказались помогать Украине оружием в рамках нынешнего полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "РБК-Украина", об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, показанном в понедельник в эфире общенационального телемарафона.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таким. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", – сказал он.

Глава МИД добавил, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневные потери на фронте.

Напомним, в июле заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр во время визита во Львов заявил, что Будапешт готов пропускать через свою территорию всю помощь, оказываемую другими странами Украине – в том числе и военную.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

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Темы: оружиеЕСКулеба ДмитрийУкраина
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