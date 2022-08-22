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Нідерланди стимулюватимуть інвестиції в Україну, не чекаючи на завершення війни

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 22:39

В уряді Нідерландів збираються вкладати зусилля у відбудову України до завершення війни, щоб підтримати роботу економіки.

Про це заявила Лісьє Схрейнемахер, міністерка з питань зовнішньої торгівлі та розвитку, відповідаючи на запитання ЄвроПравди під час візиту до Києва

"Є дилема, чи починати реконструкцію, поки триває війна. Але ми знаємо за досвідом країн, що були у війні раніше, що якщо ви чекаєте на завершення  конфлікту, і не розбудовуєте нічого, поки тривають сутички – то у підсумку відбудова забирає набагато більше грошей та часу (ніж у разі, якщо починати роботу ще підчас війни – ЄП)" - сказала вона.

За словами міністерки, уряд Нідерландів хоче вкласти стільки зусиль у відбудову інфраструктури України, скільки можливо, щоби підтримати роботу економіки.

"Коли йдеться про інфраструктурні проекти, ми будемо допомагати нідерландським бізнесам інвестувати і знижуватимемо ризики від інвестицій в Україну" - зазначила міністерка, яка також відвідала Ірпінь.

Однак вона наголосила, що ця діяльність та інвестиції будуть сконцентровані на територіях, що є відносно безпечними, де не ведуться бої.

Схрейнемахер під час візиту заявила про 65 млн євро, які уряд Нідерландів виділяє на допомогу і інвестиції в Україну.

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"Ця сума включатиме співфінансування зусиль голландських компаній з відновлення інфраструктури, такої як мости, дамби та лікарні в районах, які постраждали від війни. Кошти також будуть використані для того, щоб українські МСП могли інвестувати у свій бізнес" - уточнили деталі в уряді Нідерландів.

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Теми: НідерландиУкраїнаінвестиціївійна
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