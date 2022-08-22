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Нидерланды будут стимулировать инвестиции в Украину, не дожидаясь завершения войны

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 22:39

В правительстве Нидерландов собираются вкладывать усилия в восстановление Украины до завершения войны, чтобы поддержать работу экономики.

Об этом заявила Лисье Схрейнемахер, министер по вопросам внешней торговли и развития, отвечая на вопросы ЕвроПравды во время визита в Киев.

"Есть дилемма, начинать ли реконструкцию, пока идет война. Но мы знаем по опыту стран, которые были в войне раньше, что если вы ожидаете завершения конфликта, и не перестраиваете ничего, пока продолжаются столкновения – то в итоге восстановление отнимает гораздо больше денег и времени (чем в случае, если начинать работу еще во время) войны – ЕП)" - сказала она.

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По словам министерши, правительство Нидерландов хочет вложить столько усилий в восстановление инфраструктуры Украины, сколько возможно, чтобы поддержать работу экономики.

"Когда речь идет об инфраструктурных проектах, мы будем помогать нидерландским бизнесам инвестировать и снижать риски от инвестиций в Украину" - отметила министерша, которая также посетила Ирпень.

Однако она подчеркнула, что эта деятельность и инвестиции будут сконцентрированы на территориях, относительно безопасных, где не ведутся бои.

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Схрейнемахер во время визита заявила о 65 млн. евро, которые правительство Нидерландов выделяет на помощь и инвестиции в Украину.

"Эта сумма будет включать софинансирование усилий голландских компаний по восстановлению инфраструктуры, такой как мосты, дамбы и больницы в пострадавших от войны районах. Средства будут использованы для того, чтобы украинские МСП могли инвестировать в свой бизнес" - уточнили детали в правительстве Нидерландов.

Темы: НидерландыУкраинаинвестициивойна
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