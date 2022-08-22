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США готуються посилити санкції проти РФ, щоб вона не могла оминати обмежень - WSJ

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 22:48

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє заходи для посилення санкцій проти Росії, спрямовані на те, щоб Москва не могла їх уникати – зокрема шляхом переорієнтації торгівлі на Китай та Індію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Мета другого етапу санкцій, за словами співрозмовників видання в адміністрації Байдена, полягає в "усуненні доступних наразі можливостей, що забезпечують Росії дохід та імпорт, який Путін потребує для продовження війни".

Серед можливих заходів вони називають накладення санкцій на іноземні банки та майданчики торгівлі криптовалютою, через які РФ отримує доступ до міжнародних валют, конфіскацію банківських рахунків та корпоративних активів, які належать внесеним у "чорний список" олігархам, а також покарання іноземних компаній, які продовжують експортувати заборонені товари в РФ.

"Також це означає, що необхідно переконати такі країни, як Китай та Індія, що не приєднались до економічних санкцій Заходу, зменшити фінансові й торгові потоки, які все ще надходять до Росії", – зазначає The Wall Street Journal.

Причиною посилення санкцій співрозмовники газети називають те, що попри нинішні обмеження Росія продовжує отримувати наддоходи від продажу енергоносіїв через різке зростання цін на них.

Серед головних побоювань у Вашингтоні називають співпрацю Росії та Китаю: останній продовжує постачати Москві деякі технології, які можуть використовуватися у військовій промисловості – наприклад процесори та іншу електроніку.

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Також співрозмовники адміністрації Байдена згадують дані про нібито продаж Росії кількох сотень іранських безпілотників та можливу співпрацю Москви й Тегерана, який десятиліттями живе в умовах санкцій Заходу.

Як повідомлялося, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у телефонній розмові зі своїм турецьким колегою висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій.

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Теми: СШАРосіясанкції
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