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США готовятся усилить санкции против РФ, чтобы та не могла обходить ограничения - WSJ

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 22:48

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает меры по усилению санкций против России, направленные на то, чтобы Москва не могла их избегать – в частности, путем переориентации торговли на Китай и Индию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Цель второго этапа санкций, по словам собеседников издания в администрации Байдена, состоит в "устранении доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт, который Путин нуждается в продолжении войны".

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Среди возможных мер они называют наложение санкций на иностранные банки и торговые площадки криптовалютой, через которые РФ получает доступ к международным валютам, конфискацию банковских счетов и корпоративных активов, принадлежащих внесенным в "черный список" олигархам, а также наказания иностранных компаний, продолжающих экспортировать запрещенные товары в РФ.

"Также это означает, что необходимо убедить такие страны, как Китай и Индия, не присоединившиеся к экономическим санкциям Запада, уменьшить все еще поступающие в Россию финансовые и торговые потоки", - отмечает The Wall Street Journal.

Причиной ужесточения санкций собеседники газеты называют то, что, несмотря на нынешние ограничения, Россия продолжает получать сверхдоходы от продажи энергоносителей из-за резкого роста цен на них.

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Среди главных опасений в Вашингтоне называют сотрудничество России и Китая: последний продолжает поставлять Москве некоторые технологии, которые могут использоваться в военной промышленности – например, процессоры и другую электронику.

Также собеседники администрации Байдена вспоминают данные о якобы продаже России нескольких сотен иранских беспилотников и возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана, десятилетиями живущего в условиях санкций Запада.

Как сообщалось, заместитель министра финансов США Уолли Адеем в телефонном разговоре со своим турецким коллегой выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций.

Темы: СШАРосcиясанкции
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