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Ердоган не відмовився від наміру влаштувати переговори Зеленського й Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 23:27

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у зверненні до нації в понеділок заявив, що й далі хоче зібрати за одним столом переговорів глав України та Росії – Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

"Російсько-українська війна продовжується з відповідними наслідками. Усі є свідками того, як ми, Туреччина, робимо зусилля, щоб запобігти війні та досягти миру. Направлення українського збіжжя світу є важливою подією для людства", – сказав турецький президент.

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Ердоган нагадав, що раніше зустрівся окремо з Путіним у Сочі та Зеленським – під час свого візиту до Львов.

"Наша мета – зібрати разом Путіна і Зеленського в нашій країні найближчим часом, аби прокласти шлях для вирішення кризи", – додав він.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив про готовність Туреччини організувати у себе зустріч президентів РФ та України.

ВІДЕО ДНЯ

18 серпня президент Володимир Зеленський провів у Львові двосторонню зустріч з Ердоганом, а також зустрівся разом з ним з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Водночас Геннадій Гатілов, постійний представник Росії при ООН у Женеві, заявив, що Москва не бачить можливості дипломатичного рішення для припинення війни в Україні та очікує тривалого конфлікту.

Читайте також: Мир на умовах Туреччини: як Україні реагувати на тиск щодо нових переговорів з РФ.

Теми: ЗеленськийПутінЕрдоган
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