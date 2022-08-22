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Эрдоган не отказался от намерения устроить переговоры Зеленского и Путина

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 23:27

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в обращении к нации в понедельник заявил, что и дальше хочет собрать за одним столом переговоры глав Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

"Российско-украинская война продолжается с соответствующими последствиями. Все свидетели того, как мы, Турция, предпринимаем усилия, чтобы предотвратить войну и достичь мира. Направление украинского зерна мира является важным событием для человечества", - сказал турецкий президент.

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Эрдоган напомнил, что ранее встретился отдельно с Путиным в Сочи и Зеленским – во время визита во Львов.

"Наша цель – собрать вместе Путина и Зеленского в нашей стране в ближайшее время, чтобы проложить путь для разрешения кризиса", – добавил он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о готовности Турции организовать у себя встречу президентов РФ и Украины.

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18 августа президент Владимир Зеленский провел во Львове двустороннюю встречу с Эрдоганом, а также встретился вместе с ним с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

В то же время Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, заявил, что Москва не видит возможности дипломатического решения для прекращения войны в Украине и ожидает длительного конфликта.

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Темы: ЗеленскийПутинЭрдоган
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