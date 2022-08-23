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Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 00:25
ілюстративне фото вказівника в укриття

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

Джерело: сайт ВР

Деталі: У стані проходження законопроєкту зазначено: "Повернуто з підписом від Президента".

Законопроєкт №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Законопроєкт №7398 також містить нормі щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.

Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Народні депутати ухвалили законопроєкт, який вимагає від забудовників проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

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Теми: Зеленськийбудівництвожитлозаконодавство
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