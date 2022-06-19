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Верховна Рада підтримала будівництво бомбосховищ у кожному новому будинку

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 17:42
фото ілюстративне

Народні депутати ухвалили законопроєкт, який вимагає від забудовників проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

Джерело: telegram-канал голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, telegram-канал народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка

Пряма мова Шуляк: "Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про спроможність захистити населення у разі застосування зброї масового ураження.

Законопроект №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять". 

Деталі: Орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Законопроєкт №7398 також містить нормі щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.

Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Законопроєкт внесли на розгляд народних депутатів 24 травня.

Теми: Верховна Радабудівництвожитло
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