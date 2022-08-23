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ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 01:26
ЗСУ знищили комплекси Бук і Сані, а також живу силу ворога – ОК Південь
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили 17 загарбників, зенітно-ракетний комплекс "Бук", буксирований мінометний комплекс "Сані" та іншу техніку ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом дня ракетами повітряного базування атаковано Одещину і Миколаївщину. В першому випадку йшлося про Х-59 та об’єкт інфраструктури регіону, в другому – ракета Х-31 спрямована в район Коблевого збита силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань нема.

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Гелікоптерами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат".

Деталі: Натомість українська авіація вдарила по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів.

У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечено такі втрати ворога:17 загарбників, 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук", 1 буксирований мінометний комплекс "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту, підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці.

У Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно безпечних для себе районах,4 ракетоносії, серед яких 1 підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр".

Теми: Збройні силивійна
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