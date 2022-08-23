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ВСУ уничтожили комплексы "Бук" и "Сани", а также живую силу врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 01:26
ВСУ уничтожили комплексы Бук и Сани, а также живую силу врага – ОК Юг
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 17 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс "Бук", минометный буксированный комплекс "Сани" и другую технику врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение дня ракетами воздушного базирования атакована Одесщина и Николаевщина. В первом случае речь шла о Х-59 и объекте инфраструктуры региона, во втором – ракета Х-31 направлена в район Коблевого сбитая силами противовоздушной обороны над морем. Потерь и разрушений нет.

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Вертолетами и штурмовой авиацией враг 8 раз атаковал наши позиции вдоль линии столкновения. Без наших потерь".

Детали: Украинская авиация ударила по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и по средствам противовоздушной обороны оккупантов.

В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены следующие потери врага: 17 захватчиков, 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук", 1 буксированный минометный комплекс "Сани" 120 мм калибра, 5 единиц автомобильной и бронированной техники.

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Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховке.

В Черном море среди 13 кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья, укрываясь в ракетно безопасных для себя районах, 4 ракетоносителя, среди которых 1 подводный, снаряженный 28 ракетами типа "Калибр".

Темы: Вооруженные силывойна
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