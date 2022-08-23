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Через повені в Афганістані загинули щонайменше 20 людей

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 05:45
Через повені в Афганістані загинули щонайменше 20 людей
фото: Getty Images

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок раптових повеней у центральному Афганістані за останні дві доби.

Джерело: Reuters із посиланням на речника афганського управління з ліквідації наслідків стихійних лих Мохаммад Нассім Хаккані

Пряма мова: "Двадцять загиблих, 35 отримали поранення внаслідок повені в провінції Логар".

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Деталі: За неофіційними даними, жертви значно вищі.

Загалом цього року країна постраждала від природних катаклізмів, у тому числі від посухи та потужного землетрусу, який у червні забрав життя понад 1000 людей.

Теми: Афганістанстихійне лихо
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