Через повені в Афганістані загинули щонайменше 20 людей
Вівторок, 23 серпня 2022, 05:45
Щонайменше 20 людей загинули внаслідок раптових повеней у центральному Афганістані за останні дві доби.
Джерело: Reuters із посиланням на речника афганського управління з ліквідації наслідків стихійних лих Мохаммад Нассім Хаккані
Пряма мова: "Двадцять загиблих, 35 отримали поранення внаслідок повені в провінції Логар".
Деталі: За неофіційними даними, жертви значно вищі.
Загалом цього року країна постраждала від природних катаклізмів, у тому числі від посухи та потужного землетрусу, який у червні забрав життя понад 1000 людей.
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