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Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 05:45
Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек
фото: Getty Images

По меньшей мере, 20 человек погибли в результате внезапных наводнений в центральном Афганистане за последние двое суток.

Источник: Reuters со ссылкой на спикера афганского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Мохаммад Нассим Хаккани

Прямая речь: "Двадцать погибших, 35 получили ранения в результате наводнения в провинции Логар".

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Детали: По неофициальным данным, жертв гораздо больше.

В целом в этом году страна пострадала от природных катаклизмов, в том числе от засухи и мощного землетрясения, которое в июне унесло жизни более 1000 человек.

Темы: Афганистанстихийное бедствие
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