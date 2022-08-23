Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере, 20 человек погибли в результате внезапных наводнений в центральном Афганистане за последние двое суток.

Источник: Reuters со ссылкой на спикера афганского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Мохаммад Нассим Хаккани

Прямая речь: "Двадцать погибших, 35 получили ранения в результате наводнения в провинции Логар".

Детали: По неофициальным данным, жертв гораздо больше.

В целом в этом году страна пострадала от природных катаклизмов, в том числе от засухи и мощного землетрясения, которое в июне унесло жизни более 1000 человек.