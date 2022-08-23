Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек
Вторник, 23 августа 2022, 05:45
По меньшей мере, 20 человек погибли в результате внезапных наводнений в центральном Афганистане за последние двое суток.
Источник: Reuters со ссылкой на спикера афганского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Мохаммад Нассим Хаккани
Прямая речь: "Двадцать погибших, 35 получили ранения в результате наводнения в провинции Логар".
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Детали: По неофициальным данным, жертв гораздо больше.
В целом в этом году страна пострадала от природных катаклизмов, в том числе от засухи и мощного землетрясения, которое в июне унесло жизни более 1000 человек.