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Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 03:58
Міністри оборони України і Нідерландів, фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди заявили, що виділять Україні додатковий пакет допомоги на суму понад 80 мільйонів євро.

Джерело: Міноборони Нідерландів

Дослівно: "Цей пакет допомоги надає 65 мільйонів євро у вигляді допомоги та інвестицій для України. Додаткових 10 мільйонів євро виділять на проєкти, спрямовані на знешкодження мін та інших боєприпасів".

Деталі: Крім того, Нідерланди зарезервували 1 млн євро для реконструкції низки міст. Зокрема, Херсона, Одеси та Миколаєва.

Ще 2,5 млн євро буде виділено Європейському банку реконструкції та розвитку для надання експертних знань у галузі макроекономічних реформ.

Також 2 млн євро надійдуть до Фонду ООН на підтримку жертв сексуального і гендерного насильства.

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Теми: Нідерланди
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