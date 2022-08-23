Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро

Нидерланды заявили, что выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 80 миллионов евро.

Источник: Минобороны Нидерландов

Дословно: "Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные 10 миллионов евро выделят на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов".

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Детали: Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн. евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева.

Еще 2,5 млн. евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.

Также 2 млн. евро поступят в Фонд ООН в поддержку жертв сексуального и гендерного насилия.