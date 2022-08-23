Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро
Вторник, 23 августа 2022, 03:58
Нидерланды заявили, что выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 80 миллионов евро.
Источник: Минобороны Нидерландов
Дословно: "Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные 10 миллионов евро выделят на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов".
Детали: Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн. евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева.
Еще 2,5 млн. евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.
Также 2 млн. евро поступят в Фонд ООН в поддержку жертв сексуального и гендерного насилия.