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ISW вказав, скільки в Росії обіцяють за вступ у "добровольчі загони"

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 04:47
ISW вказав, скільки в Росії обіцяють за вступ у добровольчі загони
фото: Getty Images

Інститут вивчення війни (ISW) згідно із зібраними даними повідомляє, що Росія продовжує формувати нові так звані добровольчі загони, зокрема у Приморському краї, обіцяючи надбавки і зарплати у понад 3 тисячі доларів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські окупаційні чиновники в Запорізькій області замасковано проголосили незалежність регіону від України, неправдиво видаючи громадян України, які в’їжджають в окупований регіон, як тимчасових шукачів притулку.

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Так званий голова Запорізької обласної окупаційної адміністрації Євген Балицький підписав розпорядження, згідно з яким громадяни України, які прибувають на окуповану Запорізьку область, визнаються особами, які шукають тимчасового притулку відповідно до російського законодавства.

ISW згідно із зібраними даними повідомляє, що російські війська здійснили локалізовані бойові атаки на південний захід і південний схід від Ізюма.

Крім того, окупанти продовжували наземні атаки на південний схід від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.

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Загарбники продовжували спроби просування з північної та західної околиць Донецька і здійснили обмежені наземні удари на південний захід від Донецька.

За даними інституту, російські війська досягли незначних успіхів на напрямку Миколаїв-Херсон.

Військові аналітики зазначають, що українська розвідка заявила, що з 1 вересня в "ЛНР" почнуть "загальну мобілізацію".

Тим часом українські партизани продовжували атакувати російські війська в окупованому Мелітополі.

У регіонах Росії продовжили формувати нові так звані добровольчі загони та вербувати добровольців до російських спецслужб.

Приморський край 22 серпня оголосив про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону "Арсеньєвський".

Батальйон зосередиться на евакуації пошкодженої військової техніки, її ремонті та поверненні на передову.

Згідно із даними росЗМІ, станом на 22 серпня батальйон уже набрав 140 із 280 запланованих добровольців.

Приморський край запропонував новобранцям віком від 18 до 60 років одноразову надбавку за вступ в армію розміром 300 тис. рублів (близько 4 980 доларів США) і місячну зарплату в розмірі 200 тис. рублів (близько 3 320 доларів США).

Теми: війнаРосіяармія
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