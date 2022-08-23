ISW указал, сколько в России обещают за вступление в "добровольческие отряды"

Институт изучения войны (ISW) согласно собранным данным сообщает, что Россия продолжает формировать новые так называемые добровольческие отряды, в частности в Приморском крае, обещая надбавки и зарплаты более чем в 3 тысячи долларов.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские оккупационные чиновники в Запорожской области замаскированно провозгласили независимость региона от Украины, неправдиво выдавая граждан Украины, въезжающих в оккупированный регион, как временных искателей убежища.

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Так называемый председатель Запорожской областной оккупационной администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение, согласно которому граждане Украины, прибывающие на оккупированную Запорожскую область, признаются лицами, которые ищут временное убежище в соответствии с российским законодательством.

ISW согласно собранным данным сообщает, что российские войска совершили локализованные боевые атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма.

Кроме того, оккупанты продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.

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Захватчики продолжали попытки продвижения с северной и западной окраин Донецка и совершили ограниченные наземные удары к юго-западу от Донецка.

По данным института, российские войска добились незначительных успехов на направлении Николаев-Херсон.

Военные аналитики отмечают, что украинская разведка заявила, что с 1 сентября в ЛНР начнут "общую мобилизацию".

Тем временем украинские партизаны продолжали атаковать российские войска в оккупированном Мелитополе.

В регионах России продолжили формировать новые так называемые добровольческие отряды и вербовать добровольцев в российские спецслужбы.

Приморский край 22 августа объявил о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский".

Батальон сосредоточится на эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонте и возвращении на передовую.

Согласно данным росСМИ, по состоянию на 22 августа батальон уже набрал 140 из 280 запланированных добровольцев.

Приморский край предложил новобранцам в возрасте от 18 до 60 лет одноразовую надбавку за вступление в армию в размере 300 тыс. рублей (около 4 980 долларов США) и месячную зарплату в размере 200 тыс. рублей (около 3 320 долларов США).