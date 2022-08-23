У Канаді провели велопробіг, утворивши тризуб
Вівторок, 23 серпня 2022, 06:48
У канадському місті Едмонтон відбувся велопробіг і ходу, утворивши Герб України.
Джерело: Генеральне консульство України в Едмонтоні
Дослівно: "До Дня Незалежності України ГКУ в Едмонтоні та Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробіг та ходу центральними вулицями Едмонтона".
Деталі: Трек велопробігу було складено так, щоб у результаті утворився Герб України.
"Цей велопробіг було присвячено нашим захисниками, які мужньо боронять Незалежність і Свободу України, нашу рідну землю!" – зазначено в повідомленні.