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В Канаде провели велопробег, образовав трезубец

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 06:48
В Канаде провели велопробег, образовав трезубец
фото: ГКУ в Эдмонтоне

В канадском городе Эдмонтон состоялся велопробег и шествие, образовав Герб Украины.

Источник: Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне

Дословно: "Ко Дню Независимости Украины ХКУ в Эдмонтоне и Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона".

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Детали: Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался Герб Украины.

"Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают Независимость и Свободу Украины, нашу родную землю!" – указано в сообщении.

 
 

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Темы: Канада
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