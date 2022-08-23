Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Канаде провели велопробег, образовав трезубец

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 06:48
фото: ГКУ в Эдмонтоне

В канадском городе Эдмонтон состоялся велопробег и шествие, образовав Герб Украины.

Источник: Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне

Дословно: "Ко Дню Независимости Украины ХКУ в Эдмонтоне и Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона".

Детали: Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался Герб Украины.

"Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают Независимость и Свободу Украины, нашу родную землю!" – указано в сообщении.

 
 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Канада
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоВ сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам

фотоТрофейный российский "Тигр" вывели на патрулирование в Харькове

картаОчередная "бавовна" в России: "из-за жары" вспыхнули боеприпасы, идет эвакуация

В Украине со скандала стартовала УПЛ, первый с начала войны футбольный матч

Словакия передаст Украине 30 БМП, отправка танков не рассматривается

Зеленский: Крым вместе с Украиной станет частью Евросоюза

Все новости...
Канада
Канада предоставит Украине более 12 млрд гривен на газ к отопительному сезону
Залужный о ситуации на фронте: россияне выпускают от 40 до 60 тысяч боеприпасов ежедневно
Канада заморозила активов и имущества РФ почти на $320 миллионов
Последние новости
20:49
Шмыгаль об восстановлении Крыма: Может стать одним из лучших курортов Европы
20:38
видеоВ сети показали уникальные кадры, как "Правый сектор" из ПТУРа бьет по россиянам
20:35
Самый грустный и самый родной флаг: как украинцы празднуют день национального символа
20:35
США выделят $3 млрд военной помощи Украине в День независимости – СМИ
20:26
В немецкий Росток прибыл первый поезд с украинским зерном
20:19
Германия планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО Iris-T и другое оружие – СМИ
20:10
НБУ "напечатал" еще 30 миллиардов для правительства
20:01
Только 3% избирателей Орбана винят Россию в войне в Украине
19:50
Правительство утвердило порядок отмены регистрации лекарства из РФ и Беларуси
19:42
Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Все новости...