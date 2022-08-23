В Канаде провели велопробег, образовав трезубец

В канадском городе Эдмонтон состоялся велопробег и шествие, образовав Герб Украины.

Источник: Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне

Дословно: "Ко Дню Независимости Украины ХКУ в Эдмонтоне и Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона".

Детали: Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался Герб Украины.

"Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают Независимость и Свободу Украины, нашу родную землю!" – указано в сообщении.