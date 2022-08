Британська розвідка: РФ облаштовує під Херсоном міст із барж на заміну Антонівському

За даними британської розвідки, РФ почала створювати поруч з пошкодженим Антонівським мостом під Херсоном переправу з барж.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні за 23 серпня.

"На вихідних РФ, скоріш за все, почала пересувати баржі таким чином, щоб створити суттєвий плавучий міст через Дніпро поруч із пошкодженим Антонівським… Якщо цей імпровізований міст добудують, він майже напевно збільшить пропускну здатність для переправи через Дніпро, порівняно з поромами. Плавучий міст, скоріш за все, теж залишатиметься вразливим для українських атак", - зазначають у ньому.

