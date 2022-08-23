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Британская разведка: РФ обустраивает под Херсоном мост из барж на замену Антоновскому

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 09:36

По данным британской разведки, РФ начала создавать рядом с поврежденным Антоновским мостом под Херсоном переправу из барж.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 23 августа.

"На выходных РФ, скорее всего, начала передвигать баржи таким образом, чтобы создать существенный плавучий мост через Днепр рядом с поврежденным Антоновским… Если этот импровизированный мост достроят, он почти наверняка увеличит пропускную способность для переправы через Днепр, по сравнению с паромами. Плавучий мост, скорее всего, будет оставаться уязвимым для украинских атак", - отмечают в нем.

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В обзоре за предыдущий день рассказывали, что Россия пытается мотивировать боевиков марионеточных "Л/ДНР" для усиления своей группы войск на Донбассе.

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Проблемы усложняются тем, что Россия классифицирует войну как "специальную военную операцию", что ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияразведка
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