Президент Польщі прибув до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомила канцелярія польського президента, пише "Європейська правда".

"Під час візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньої співпраці", - йдеться у повідомленні.

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Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na 🇺🇦, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Дуда прибув до Києва потягом, його канцелярія опублікувала фото з київського вокзалу.

ВІДЕО ДНЯ

23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи, в ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій.

Раніше три лідери G7 – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Крім того, участь у заході візьме і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

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