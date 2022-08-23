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Президент Польщі прибув до Києва

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 09:56
Анджей Дуда приїхав до Києва, фото канцелярції президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомила канцелярія польського президента, пише "Європейська правда".

"Під час візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньої співпраці", - йдеться у повідомленні.

Дуда прибув до Києва потягом, його канцелярія опублікувала фото з київського вокзалу.

23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи, в ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій.

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Раніше три лідери G7 – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда – підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Крім того, участь у заході візьме і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві. 

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи.

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Теми: ПольщаДудаЗеленськийКиїв
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