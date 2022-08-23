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Президент Польши прибыл в Киев

"Европейская правда"Вторник, 23 августа 2022, 09:56
Анджей Дуда приехал в Киев, фото канцелярии президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, где намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила канцелярия польского президента, пишет "Европейская правда".

"В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями по ситуации в Украине, поддержке в военно-экономической и гуманитарной сферах, двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Дуда прибыл в Киев на поезде, его канцелярия опубликовала фото с киевского вокзала.

23 августа состоится второй саммит Крымской платформы, в нем примут участие представители около 60 стран и международных организаций.

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Ранее три лидера G7 – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Кроме того, участие в мероприятии примет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, которые приняли совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Читайте также: Путь к деоккупации: текст решения, которое принял саммит Крымской платформы.

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Темы: ПольшаДудаЗеленскийКиев
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