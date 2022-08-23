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Трамп подав судовий позов щодо обшуку ФБР у його домівці

"Європейська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 10:00

Експрезидент США Дональд Трамп 22 серпня подав судовий позов у зв’язку з проведеним у нього вдома обшуком ФБР.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS.

Трамп росить призначити спеціального відповідального для перегляду документів, які вилучили у його резиденції Мар-а-Лаго, та судовим рішенням заборонити Мін’юсту США переглядати матеріали, доки цього не відбулося. 

Адвокати Трампа аргументують, що призначення особи, яка прогляне вилучені докази, необхідне для того, щоб захистити конституційні права Трампа. Також вони наполягають, що Мін’юст має надати їм детальний перелік того, що було вилучено, та повернути об’єкти, які не підпадали під ордер на обшук.

У позові стверджується, що ордер надмірно широкий, та що слідчі могли забрати "привілейовані" документи, створені під час перебування Трампа на посаді, і "нерозсудливо, щоби прокурорська команда знайомилася з ними без належних заходів обережності". 

При цьому не зачіпають питання, чому Трамп забрав документи з Білого дому, і не відкидають твердження слідчих, що деякі з них стосуються сфери нацбезпеки. 

У позові також вдаються до політичних аргументів для того, щоб поставити під сумнів легальність обшуку, наголошуючи, що Дональд Трамп явно буде серед лідерів під час президентських виборів 2024 року, якщо вирішить балотуватися, і що дії правоохоронців виглядають як інструмент політичного переслідування. 

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У Мін’юсті прокоментували, що їм відомо про позов і що відомство надішле на нього відповідь у суд. 

Нагадаємо, обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Серед вилучених документів є таємні, частина яких, можливо, навіть стосувалася ядерної зброї.

Звинувачення, які загрожують Трампу через це, можуть призвести до його ув’язнення – що також може статися вперше в історії. 

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Теми: ТрампСШАсуд
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